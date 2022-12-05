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Футбол

Два игрока сборной Германии готовятся объявить о завершении международной карьеры

Еще один потеряет статус незаменимого в стартовом составе "Бундестим".
Сегодня, 00:53
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Чемпионат мира в Катаре стал для сборной Германии уже вторым подряд, который она полностью провалила, вновь не сумев выйти в плей-офф турнира.

Подобный итоговый результат серьезно повлиял на настроение некоторых игроков. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, два действующих игрока "Маншафт" объявят о завершении международной карьеры.

Согласно источнику,  Томас Мюллер и Илкай Гюндоган в ближайшее время уйдут из сборной.

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Также сообщается, что многолетний безальтернативный номер один немецкой команды Мануэль Нойер потеряет статус незаменимого.

При этом сам 36-летний голкипер заявил, что продолжит выступать на международном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Илкай Гюндоган сборная Германии Томас Мюллер Мануэль Нойер Чемпионат мира 2022

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