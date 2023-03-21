Испания - Норвегия: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора на Евро-2024

Команды встретятся в поединке квалификации на чемпионат Европы. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Испания - Норвегия на ISPORT.ua.

В субботу, 25 марта, продолжится квалификация на чемпионат Европы-2024 по футболу. В рамках первого тура сборная Испании на своем поле примет национальную команду Норвегии.

Испанская сборная является фаворитом предстоящей встречи, однако лидеры норвежской команды готовы удивлять и побеждать. Так что, учитывая перестановки у Испании, то Норвегия вполне может подарить сенсацию.

Матч состоится на стадионе Ла-Росаледа в Малаге. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Испания - Норвегия

Трансляция матча Испания - Норвегия будет доступна в этой новости 25 марта и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч первого тура отбора на Евро-2024 окажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Онлайн-трансляция будет доступна 25 марта в 21:45 по Киеву

Сборные Испании и Норвегии оказались в одной группе с Кипром, Грузией и Шотландией. Лучшие две команды из группы пройдут на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

В своей истории национальные команды Испании и Норвегии встречались восемь раз. На счету испанской команды пять побед, единожды выиграли норвежцы, а дважды сыграли вничью.

В последний раз сборные сыграли в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020. Тогда команды не выявили победителя, сыграв в ничью - 1:1.