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Два игрока сборной Англии пропустят матч с Украиной

Соперник украинской национальной команды понес кадровые потери перед поединком.
Вчера, 23:58
Сборная Англии потеряла двоих игроков / Getty Images
Сборная Англии потеряла двоих игроков / Getty Images

Сборная Англии потеряла двоих исполнителей перед матчем квалификации Евро-2024 с Украиной и товарищеской встречей с Шотландией.

В предстоящих поединках главный тренер Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на защитника Трента Александера-Арнольда и полузащитника Джека Грилиша, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Оба игрока покинули расположение национальной команды после оценки их травм, которые они получили ранее.

Также только в среду из-за личных причин к команде присоединится защитник Киран Триппье.

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При этом главный тренер "Трех львов" не планирует довызывать новых игроков.

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября, на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Англия.

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