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Грузия - Испания 1:7: обзор матча и результат игры 08.09.2023

"Фурия Роха" поиздевалась над соперником.
Сегодня, 20:57
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

В пятницу, 8 сентября, в рамках отбора на чемпионат Европы сборная Грузии принимала национальную команду Испании.

В первые минуты игры ничего не предвещало беды, однако уже к 40-й минуте "Фурия Роха" вела в счете 4:0, при этом не дав сопернику нанести даже один удар в сторону ворот.

Во второй половине встречи грузины смогли сократить разницу на табло, и вот, казалось бы, что испанцу могут дать заднюю и начать "сушить", но вышло все кардинально иначе.

После этого испанцы забили еще три мяча, доведя счет до победного - 7:1.

Статистика матча Грузия - Испания отбора на Евро-2024

Грузия - Испания 1:7
Голы: Чекветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 66, Кверквалия, 27, Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямаль, 74

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 5 - 29
Удары в створ: 2 - 13
Фолы: 8 - 5       
Угловые: 2 - 3

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