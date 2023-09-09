Словакия - Португалия 0:1 Видео гола и лучших моментов матча 08.09.2023

В пятницу, 8 сентября, сборная Словакии на своем поле принимала национальную команду Португалии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.

Единственный гол в поединке был забит в первом тайме. Бруну Фернандеш воспользовался передачей Бернарду Силвы и забил гол.

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Вашему вниманию видео гола матча Словакия - Португалия в отборе Евро-2024:

Словакия - Португалия 0:1

Гол: Фернандеш, 43

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка (Бенеш, 75), Лоботка (Грошовски, 83), Дуда, Гараслин (Дюриш, 83), Шранц (Суслов, 63), Полиевка (Боженик, 64).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Рубен Диаш, Антониу Силва, Жоау Канселу (Семеду, 63), Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья (Отавио, 63), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Нету, 63), Роналду.

Предупреждения: Шранц (35), Дуда (53), Роналду (62).

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