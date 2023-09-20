Сборная Польши получила нового главного тренера

Польский футбольный союз объявил о назначении нового главного тренера национальной сборной.

Как сообщает официальный сайт организации, "кадру" возглавил 50-летний местный специалист Михал Пробеж, который до этого работал с молодежной сборной страны.

Во главе национальной команды он сменил Фернанду Сантуша. Португалец недавно был отправлен в отставку после поражения от Албании (0:2) в квалификации Евро-2024, которое стало для поляков третьим в нынешнем отборочном цикле.

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Ранее Пробеж, начавший тренерскую карьеру в 2005 году, возглавлял ряд польских клубов, а с Ягеллонией и Краковией становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что на данный момент сборная Польши после пяти сыгранных матчей в квалификации Евро-2024 имеет в своем активе шесть очков и занимает четвертое место в своей отборочной группе.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей квалификации Евро-2024.

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