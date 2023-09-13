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Тренер сборной Польши отправлен в отставку

Фернанду Сантуша уволили после третьего поражения в квалификации Евро-2024.
Сегодня, 19:55
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Португальский специалист Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши.

Об этом Польский футбольный союз объявил на своем официальном сайте.

"Выбор нового тренера сейчас является приоритетом правления, поэтому скоро мы объявим, когда состоится презентация нового тренера", - сообщил президент Польского футбольного союза.

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Сантуш был отправлен в отставку после проигранного Албании (0:2) матча квалификации Евро-2024. Это поражение стало для польской сборной уже третьим в нынешнем отборе. Ранее она уступила Чехии (1:3) и Молдове (2:3).

После пяти сыгранных матчей "кадра" занимает четвертое место в отборочной группе Е, имея в своем активе шесть очков.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски после матча сборной Польши защитил юного фаната от стюардов и сделал ему памятный подарок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Польши Фернанду Сантуш

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