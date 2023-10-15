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Трубин: Судаков очень настойчиво работает, рад за него, пусть забивает в каждом матче

Украинский голкипер подвел итоги матча с Северной Македонией.
Сегодня, 13:01
Анатолий Трубин / УАФ
Анатолий Трубин / УАФ

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин высказался об итогах матча против Северной Македонии, где "желто-голубые" победили со счетом 2:0.

Трубин, которого болельщики признали лучшим игроком встречи, заявил, что хотел бы разделить эту награду со всеми партнерами по команде.

"Конечно, приятно, что болельщики выбрали именно меня. Но самое главное, что команда победила. Считаю, что каждый внес максимальный вклад. Я хотел бы разделить этот приз - по кусочку для каждого из игроков. Конечно, были ошибки, но все очень старались. Как настоящая команда! Единая нация, единая страна! Я считаю, что мы заслужили эту победу. Будем работать дальше".

Также Анатолий отдельно прокомментировал голы забитые в этом матче. По словам игрока, он рад за Георгия Судакова, а касаемо мяча Караваева голкипер отметил, что удар казался ему неправильным решением, но Александр продемонстрировал небывалый футбольный интелект.

"Повезло ли Судакову? Без ударов нет голов. Сказал ему, что он забил классный мяч. Георгий ответил: "Так и хотел!" Удачу тоже нужно заслужить, а он работает - и очень упорно. Этот гол - награда ему. Очень рад за него, пусть забивает в каждом матче.

Караваев - вообще я не знаю... Месси? Или кто? Может, Беллингем? Когда Александр был с мячом и классно его пробросил, думаю, супер. Думал, что он будет его удерживать, чтобы истекло время, а Караваев пробил. Думаю: "Куда ты бьешь?" А он посмотрел, что вратаря нет. Это футбольный интеллект. Очень классный уровень. И хорошо, что игрок, который вышел на замену в последние минуты, отработал по максимуму. Это и есть команда, когда каждый выкладывается стопроцентно. Только так приходит успех. Это и есть сборная Украины", - заявил футболист.

Напоследок голкипер поделился мыслями о перспективах сборной в оставшихся матчах.

"Сейчас есть немного времени порадоваться. Хорошо, что игра была не поздно вечером, поэтому будет больше возможностей восстановиться. Завтра уже следует забывать эту победу, выходить из состояния эйфории и готовиться дальше. Впереди - два важных матча, и все зависит только от нас", - резюмировал Трубин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин Георгий Судаков

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