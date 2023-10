Сегодняшние матчи отбора на Евро-2024 начнутся с минуты молчания

Все матчи сегодняшнего игрового дня в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В заявлении организации говорится, что данное решение принято для того, чтобы почтить память двух погибших фанатов сборной Швеции в результате террористической атаки.

Читай также: "Что за чертов мир?": тренер Швеции об убийстве фанатов

A moment of silence will be observed at all UEFA EUR0 2024 qualifying matches tonight, in memory of the two victims of yesterday’s terrorist attack in Brussels ahead of the match between Belgium and Sweden.