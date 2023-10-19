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Мудрик: Какой-то эксперт говорил, что и в Челси, и в сборной не идет

Игрок высказался о своем голе за Украину.
Сегодня, 09:51
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист Челси и сборной Украины Михаил Мудрик высказался о своем дебютном голе за национальную команду.

Украинец признался, что во время удара закрыл глаза.

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"Я просто закрыл глаза. Я знал, что если я попаду туда, куда бью, то будет гол, где бы ни стоял вратарь.

Посвящу гол Ронику и своей семье. Очень рад за них, потому что я рад, когда они радуются. Для меня это самое главное".

Мудрик отметил критику журналистов.

"Хороший период? Там же какой-то эксперт говорил, что и в Челси, и в сборной не идет. Не знаю, наверное не идет", - сказал Мудрик в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Мальта - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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