Трое футболистов сборной Чехии отстранены за употребление алкоголя накануне решающего матча
Сборная Чехии объявила об остранении троих игроков накануне решающего матча против сборной Молдовы.
Отметим, что чехам, для того, чтобы отобраться на Евро-2024 нужно набрать хотя бы одно очко в предстоящем поединке.
"Три игрока национальной команды в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба. Оно вступило в силу незамедлительно", – сказано в сообщении сборной Чехии.
Трое футболистов вместе с членом исполкома Футбольной федерации Чехии были замечены в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения всего за два дня до решающего матча. Более очевидцы утвреждают, что все трое находились в клубе вплоть до самого утра.
С расписанием и результатами матчей квалификации на Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!