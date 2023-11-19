Трое футболистов сборной Чехии отстранены за употребление алкоголя накануне решающего матча

За два дня до матча они вовсю гуляли в ночном клубе.

Сборная Чехии объявила об остранении троих игроков накануне решающего матча против сборной Молдовы.

Отметим, что чехам, для того, чтобы отобраться на Евро-2024 нужно набрать хотя бы одно очко в предстоящем поединке.

"Три игрока национальной команды в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба. Оно вступило в силу незамедлительно", – сказано в сообщении сборной Чехии.

Трое футболистов вместе с членом исполкома Футбольной федерации Чехии были замечены в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения всего за два дня до решающего матча. Более очевидцы утвреждают, что все трое находились в клубе вплоть до самого утра.

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