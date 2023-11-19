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Португалия - Исландия 2:0: обзор матча и результат игры 19.11.2023

Португальцы одержали десять побед в десяти матчах квалификации континентального первенства.
Вчера, 23:45
Португалия победила Исландию / Getty Images
Португалия победила Исландию / Getty Images

В воскресенье, 19 ноября, сборная Португалии принимала в Лиссабоне Исландию в матче заключительного тура квалификации Евро-2024.

Подопечные Роберто Мартинеса, еще ранее обеспечившие себе выход в финальную часть чемпионата Европы, финишировали в отборочной группе со стопроцентным показателем набранных очков, одержав десятую победу в десяти поединках.

Португальская команда обыграла исландцев со счетом 2:0, отправив в ворота соперника по мячу в каждом из таймов. На 37-й минуте Бруну Фернандеш вывел хозяев поля вперед, а в середине второй половины встречи вышедший на замену Рикарду Орта удвоил преимущество.

Таким образом, Португалия с 30 очками стала первой в группе J. Второе место с 22 баллами заняла Словакия, которая также сыграет на Евро-2024. Следом идут Люксембург (17), Исландия (10) и Босния и Герцеговина (9), а на дне секстета расположился Лихтенштейн (0).

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Статистика матча Португалия - Исландия 10-го тура отбора к Евро-2024

Португалия - Исландия 2:0

Голы: Фернандеш, 37, Орта, 66

Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 0.41
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 24 - 7
Удары в створ: 12 - 4
Угловые: 14 - 0
Фолы: 9 - 7
Атаки: 140 - 67

Португалия: Кошта - Мариу (Геррейро 62), Диаш, Инасиу, Канселу (Невеш 87) - Отавиу (Витинья 75), Пальинья, Фернандеш - Силва (Орта 62), Роналду, Фелиш (Брума 87)

Исландия: Вальдимарссон - Херманссон, Ингасон, Палссон, Тораринсон - Сигурдссон, Йоханнессон (Траустасон 62), Виллумссон (Эллертссон 62) - Торстейнссон (Гудйонсен 62), Финнбогасон (Оскарссон 46)

Предупреждения: Пальинья 54, Фелиш 84 - Йоханнессон 28, Торстейнссон 32, Виллумссон 46, Гудмундссон 54.

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