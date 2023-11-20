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Миколенко: Никто не рассчитывал, что мы будем бороться до последнего тура

Защитник положительно оценил выступления сборной.
Сегодня, 13:07
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко оценил выступление "сине-желтых".

Игрок признался, что после результатов жеребьевки мало кто верил, что Украина будет иметь реальные шансы выйти на Евро-2024 напрямую. 

Именно поэтому выступления сборной Украины на квалификации можно оценивать только положительно.

"Мы до сих пор в игре. Это самое важное для нас. На последнем сборе был разговор с главным тренером. Он сказал, что когда состоялась жеребьевка этой «группы смерти», никто даже не рассчитывал, что мы до последнего матча будем бороться за выход на Евро. Поэтому думаю, что мы хорошо выступили", - рассказал Виталий в интервью УАФ.

Накануне матча с Италией мы рассказывали, какие пути на Евро есть у Украины.

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