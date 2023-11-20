Как Украине выйти на Евро - всего есть пять (шесть) путей

Национальная сборная Украины продолжает свой путь к чемпионату Европы 2024 года. Уже известны 17 участников будущего форума, но нашей команде придется еще "попотеть", чтобы стать в их ряды.

ISPORT разобрал все возможные пути нашей команды, чтобы добиться успеха и выйти на Евро.

Вариант №1 - идеальный

Украина побеждает сборную Италии и выходит на чемпионат Европы через квалификацию.

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Вариант №2 - через плей-офф Пути А: реванш Уэльса

По Пути А в плей-офф пока отобралась только сборная Польши. Также точно здесь будет или Хорватия, или Уэльс, которые выступают в одной группе и кто-то из них не сможет пройти на Евро напрямую (большие шансы не пройти именно у валлийцев).

И да, остается еще два места. Здесь мы рассматриваем вариант, если Украина не пройдет на Евро, а значит Италию отбрасываем - ее место точно займет Эстония, как лучшая команда Дивизиона D Лиги наций.

Далее у нас есть сборная Чехии. Им для прохода на Евро надо НЕ проиграть Молдове. Если это таки произойдет, по Пути А просто не хватит команд из дивизиона А, а потому придется брать одну из Дивизиона B

Выбирать ее будут путем жеребьевки между Финляндией, Украиной и Исландией. Если это будем мы, то вероятно наша сетка плей-офф будет выглядеть вот так:

Польша - Эстония / Уэльс - Украина

Источник: Getty Images

Вариант №3 - через плей-офф Пути А, но с хорватами

Но если Хорватия не сможет пройти на Евро (для этого надо не обыграть Армению и чтобы Уэльс выиграл матч против турок), то сетка для Украины будет несколько иной.

Пары полуфиналистов распределяют по рейтингу Лиги наций, а потому именно Хорватия будет лучшей командой и сетка плей-офф тогда будет выглядеть так:

Хорватия - Эстония / Польша - Украина

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Вариант №4 - через плей-офф пути В без Финляндии

Если жеребьевка "выберет" сборную Финляндии для участия в плей-офф Пути А, тогда нашим соперником в полуфинале станет команда Боснии и Герцеговины.

Израиль - Исландия / Босния и Герцеговина - Украина

Источник: УАФ

Вариант №5 - через плей-офф пути В без Исландии

Если жеребьевка "выберет" сборную Исландии для участия в плей-офф Пути А, тогда нашим соперником в полуфинале станет команда Израиля, потому что Украина будет самой слабой командой этого пути по рейтингу Лиги наций.

Израиль - Украина / Босния и Герцеговина - Финляндия

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Вариант №6 - через плей-офф пути B без жеребьевки

В заголовке говорится о пяти вариантах, потому что хотя и есть шестой, но лично для Украины он совпадает с пятым, но его суть несколько иная.

Если Молдова оформит чудо и выйдет на Евро, выбив Чехию, то чехам придется играть в плей-офф, а значит Путь А будет укомплектован тремя командами из дивизиона А (Польша, Уэльс/Хорватия и Чехия) и Эстонией.

За бортом плей-офф в таком случае окажется Исландия, а Украина будет играть против Израиля в первом матче плей-офф.

Израиль - Украина / Босния и Герцеговина - Финляндия

Источник: УАФ

Матч между сборными Украины и Италии состоится уже сегодня, 20 ноября, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.

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