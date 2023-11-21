Из списка ТОП-15 лучших бомбардиров АПЛ на Евро гарантировано поедет... никто

В последнюю неделю мы не думаем о клубном футболе, ведь заканчиваются матчи европейской квалификации на чемпионате континента. Но давайте вспомним о лучшей футбольной лиге мира.

Перед вами ТОП-15 бомбардиров Английской Премьер-лиги, а если посмотреть на нее внимательно – сколько из этих голеадоров сыграют на Евро-2024 в Германии?

Конечно, начинать нужно с вингера Ливерпуля Мохамеда Салах, южнокорейских форвардов Сон Хин-Мина и Хван Хи-Чана, нападающего Челси Никласа Джексона, представителя Брентфорда Брайана Мбеумо и хавбека Астон Виллы Дугласа Луиса. Все они на чемпионат Европы не поедут по очень интересной причине – они не европейцы.

А вот рекордсмен АПЛ Эрлинг Голанд, центрфорвард Ньюкасла Александер Исак и молодой талант Эван Фергюсон имели такой шанс, но со своими сборными провалили квалификацию и тоже на Евро не сыграют.

О форварде Кристал Пелас Одсоне Эдуаре в сборной Франции пожалуй уже и не помнят, ведь звездный бомбардир "молодежек" за основную команду страны так и не играл.

Источник: Getty Images

Остается еще пять англичан.

Эдди Нкетия из Арсенала дебютировал за сборную в прошлом месяце, а уже на ноябрьские матчи вызова не получил. Олли Уоткинс сыграл часок против северомакедонцев и получал вызовы на два последних сбора, тогда как Каллум Уилсон не получил приглашение на матчи в октябре, а в ноябре хоть и попал в список, но не играл из-за травмы.

В любом случае все трое могут претендовать разве что на роль запасного под Гарри Кейном, а на Евро поедет максимум двое.

Источник: Getty Images

Кого мы не увидим на чемпионате с очень высокой вероятностью, это Доминик Соланке, который последний раз играл за Англию шесть лет назад.

Последний в нашем списке - Джаррод Боуэн, проводящий крутой сезон и получавший вызовы на два последних собрания. Но при этом в официальных матчах не играл, зато провел 90 минут в товарищеской встрече с Австралией. Выиграет ли он конкуренцию в составе у Рашфорда, Фодена, Гриллиша, Саке и Мэддисона? Маловероятно.

Что же мы имеем? Выходит, что ни одному из лучших бомбардиров АПЛ не гарантирован билет на чемпионат Европы. Хотя, вероятно, кто-то из трио Воткинс-Нкетиа-Уилсон поедет на чемпионат, но за это право между ними будет вестись борьба.

Напомним, на ISPORT вы сможете следить за онлайн-трансляцией жеребьевки плей-офф отбора на чемпионате Европы 2024 года.

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