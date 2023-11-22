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На ЧЕ-2024 уже вышли 17 из 18 лучших сборных Европы, единственное исключение - Украина

"Сине-желтые" занимают 12-е место в рейтинге ФИФА среди европейских команд.
Сегодня, 12:45
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины остается единственной из 18 лучших национальных команд Европы, которая еще не вышла на континентальное первенство 2024 года в Германии.

По итогам первого этапа квалификации Евро-2024, группового раунда отбора, участие в финальной части турнира уже обеспечили себе 17 из 18 лучших европейских сборных из рейтинга ФИФА.

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Украина на данный момент занимает 12-е место среди европейских национальных команд в рейтинге Международной федерации футбола, но для выхода на чемпионат Европы "сине-желтым" еще предстоит преодолеть плей-офф отбора.

При этом в финальный турнир Евро-2024 уже пробились несколько сборных рейтингом ниже.

Напомним, ранее определились все 12 участников плей-офф отбора к Евро-2024. Жеребьевка этой стадии квалификации чемпионата Европы состоится 23 ноября, а матчи будут сыграны в марте 2024 года.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф отбора к Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
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