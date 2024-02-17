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Джеко - о сборной Украины: У них есть несколько индивидуальностей в фантастической форме

Капитан Боснии и Герцеговины высказался о нашей национальной команде накануне матча плей-офф отбора на Евро-2024.
Сегодня, 17:55
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images

21 марта этого года Украина в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины.

Капитан нашего будущего соперника Эдин Джеко поделился мыслями о грядущем поединке в квалификации на европейское первенство.

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"Хорошо, что большинство игроков пребывает в конкурентной форме. Они выполняют заметные роли в своих клубах. Это одна из предпосылок хорошего результата. И тренеру будет легче подготовить команду, когда у него есть исполнители, которые находятся в соревновательном ритме. Относительно шансов на квалификацию на Евро, то они есть, независимо от имени соперника.

Понятно, что Украина - большой соперник. Мы имели возможность помериться с ней силами и знаем, чего ждать. Однако мы играем дома, перед своими болельщиками, и у нас есть шансы пройти дальше. Думаю, что игра должна быть не приятной для просмотра, а боевой, с большим количеством перемещений, столкновений и тактических перестроек. Я уверен, что мы обязательно сделаем все возможное, чтобы попасть на Евро, чтобы порадовать болельщиков, а также себя, потому что мы стремимся выступать на больших соревнованиях", - заявил Джеко.

Также форвард балканского коллектива выделил сильные стороны "желто-голубых".

"У них есть несколько индивидуальностей в фантастической форме. Большинство из них играет в сильных европейских клубах, и как команда они очень сплоченные. Лучшая линия сборной - полузащита, в которой играют самые опытные исполнители. Поэтому именно в середине мы будем вести с ними самую острую борьбу. Это опытная команда с игроками, которые знают, как выходить из-под давления, и этот опыт также является преимуществом сборной Украины", - резюмировал Эдин.

Отметим, что победитель этого противостояния встретится в финале с победителем противостояния между Израилем и Исландией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Босния и Герцеговина Эдин Джеко

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