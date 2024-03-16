Зинченко: Если мы будем сконцентрированы на себе, то покажем больше, чем ждут фанаты

Игрок сборной Украины поделился мыслями об игре с Боснией и Герцеговиной.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем поединке плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам исполнителя, если "желто-голубые" будут думать о себе, а не о Боснии, то покажут больше чем ожидают болельщики.

Читай также: Наставник Боснии и Герцеговины: Мне кажется, что украинские СМИ недооценивают нас

"Я думаю, что нам не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины, а надо готовиться самим и показать свою лучшую игру.

Если мы будем сконцентрированы на себе, мы покажем намного больше, чем ждут фанаты. Не нужно смотреть на уровень соперника - надо готовиться и показать свою лучшую игру", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Отметим, матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!