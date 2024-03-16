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Зинченко: Если мы будем сконцентрированы на себе, то покажем больше, чем ждут фанаты

Игрок сборной Украины поделился мыслями об игре с Боснией и Герцеговиной.
Сегодня, 14:59
Александр Зинченко / УАФ
Александр Зинченко / УАФ

Футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем поединке плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам исполнителя, если "желто-голубые" будут думать о себе, а не о Боснии, то покажут больше чем ожидают болельщики.

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"Я думаю, что нам не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины, а надо готовиться самим и показать свою лучшую игру.

Если мы будем сконцентрированы на себе, мы покажем намного больше, чем ждут фанаты. Не нужно смотреть на уровень соперника - надо готовиться и показать свою лучшую игру", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Отметим, матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко

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