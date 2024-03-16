iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный: Доволен своим голом. Буду работать, чтобы голы были и за сборную

Илья присоединился к лагерю "желто-голубых" накануне матча с Боснией и Герцеговиной.
Сегодня, 15:28
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный присоединился к лагерю национальной команды перед важным матчем плей-офф с Боснией и Герцеговиной.

Футболист "желто-голубых" рассказал о том, в каком настроении пребывает после своего дебютного гола в составе Борнмута.

Читай также: Зинченко: Если мы будем сконцентрированы на себе, то покажем больше, чем ждут фанаты

"Всегда приятно приезжать в лагерь национальной сборной. И не только потому, что сейчас у меня в клубе все хорошо. Просто я скучал по ребятам, по этой внутренней энергии, которая есть в команде. Естественно, что в клубе была задана нужная нота. Я очень доволен, что смог отличиться, ведь для меня это важно. Надеюсь, что это не последний мой гол в Англии. Буду работать, чтобы голы были и в сборной. Возможно, не такие же, ведь тот мяч был, так сказать, рабочий.

Будет важная игра, и мы настраиваемся только на победу. Это понимают все ребята, поэтому думаю, что все у нас будет хорошо. Считаю, что мы готовы к поединку. Мы отрабатываем все моменты - и стандарты в том числе. Знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Хорошо, когда у меня есть возможность подключиться и помочь своей команде. Я полностью это поддерживаю.

Здесь мы находимся в очень хороших погодных условиях. В Англии, например, сейчас дожди. И хотя я уже привык к ним, приятно приехать и вспотеть даже при выходе из самолета. Здесь очень хорошие поля и отель. Есть все для полноценной подготовки, поэтому остается только играть", - сказал Илья Забарный в комментарии для УАФ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Илья Забарный

Статьи по теме

УПЛ: Рух разбил Металлист 1925, Оболонь - Полесье, Кривбасс - Колос УПЛ: Рух разбил Металлист 1925, Оболонь - Полесье, Кривбасс - Колос
Зинченко: Если мы будем сконцентрированы на себе, то покажем больше, чем ждут фанаты Зинченко: Если мы будем сконцентрированы на себе, то покажем больше, чем ждут фанаты
Наставник Боснии и Герцеговины: Мне кажется, что украинские СМИ недооценивают нас Наставник Боснии и Герцеговины: Мне кажется, что украинские СМИ недооценивают нас
Футболиста из Украины вызвали в сборную Польши на матч плей-офф отбора Евро-2024 Футболиста из Украины вызвали в сборную Польши на матч плей-офф отбора Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде пройдут женские и мужские гонки преследования последнего этапа
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:45
Лунин под прессингом отдал хоккейный ассист
Европа18:28
Бавария на выезде без проблем обыграла Дармштадт
Европа18:14
Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне
Европа17:50
Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать вингера Барселоны
Украина17:28
Раннее удаление и гол-красавец: Оболонь неожиданно обыграла Полесье
Европа17:20
Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро
Другие страны17:01
Дани Алвеса могут временно выпустить из тюрьмы
Европа16:59
Ливерпуль заинтересован в подписании форварда из Бундеслиги
16:43
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла SkyUp, ХИТ вырвал победу над Ураганом
Футбол16:37
Бразильская звезда фильмов для взрослых намерена стать футбольным арбитром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK