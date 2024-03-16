Забарный: Доволен своим голом. Буду работать, чтобы голы были и за сборную

Защитник сборной Украины Илья Забарный присоединился к лагерю национальной команды перед важным матчем плей-офф с Боснией и Герцеговиной.

Футболист "желто-голубых" рассказал о том, в каком настроении пребывает после своего дебютного гола в составе Борнмута.

Читай также: Зинченко: Если мы будем сконцентрированы на себе, то покажем больше, чем ждут фанаты

"Всегда приятно приезжать в лагерь национальной сборной. И не только потому, что сейчас у меня в клубе все хорошо. Просто я скучал по ребятам, по этой внутренней энергии, которая есть в команде. Естественно, что в клубе была задана нужная нота. Я очень доволен, что смог отличиться, ведь для меня это важно. Надеюсь, что это не последний мой гол в Англии. Буду работать, чтобы голы были и в сборной. Возможно, не такие же, ведь тот мяч был, так сказать, рабочий.

Будет важная игра, и мы настраиваемся только на победу. Это понимают все ребята, поэтому думаю, что все у нас будет хорошо. Считаю, что мы готовы к поединку. Мы отрабатываем все моменты - и стандарты в том числе. Знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Хорошо, когда у меня есть возможность подключиться и помочь своей команде. Я полностью это поддерживаю.

Здесь мы находимся в очень хороших погодных условиях. В Англии, например, сейчас дожди. И хотя я уже привык к ним, приятно приехать и вспотеть даже при выходе из самолета. Здесь очень хорошие поля и отель. Есть все для полноценной подготовки, поэтому остается только играть", - сказал Илья Забарный в комментарии для УАФ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!