"Играли с очень серьезным соперником": Тренер Боснии и Герцеговины оценил поражение от Украины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал поражение от Украины в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

Украинцы накануне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в финал отбора, где встретятся с Исландией.

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"Немного обидно за ребят и за то, как мы пропустили, когда вели 1:0. На всем отразились две травмы у двух ключевых игроков. Травмы повлияли на результат, и не думаю, что кто-либо станет винить игроков в недостатке борьбы, упорства или мастерства. Мы играли с очень серьезным соперником.

Мы полностью нейтрализовали их за 80-85 минут, но, к сожалению, не хватило концентрации. Вся ответственность и вина лежат только на мне и тренерском штабе.

Я верил, но рад, что они увидели, что могут сделать гораздо больше. Это был матч уровня Евро, и игроки показали, что они могут конкурировать", - приводит слова Милошевича официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина - Украина (1:2).

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