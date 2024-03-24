Сикан - о матче с Исландией: Проанализировали свои ошибки, будем стараться играть лучше

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан рассказал, как команда готовится к финальному матчу плей-офф квалификации Евро-2024 против Исландии.

"Сегодня была хорошая интенсивная работа - готовимся к решающему поединку. Немного разобрали нашу игру с Боснией и будем разбирать Исландию. Проанализировали свои ошибки, которые будем исправлять, и будем стараться играть еще лучше".

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"У меня большая мотивация попасть в состав, ведь, возможно, будет ротация. Каждый из ребят стремится быть на поле. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве, приглашаем их на матч и будем очень благодарны", - приводит слова Сикана пресс-служба УАФ.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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