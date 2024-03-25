iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Исландия - это командная игра": Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024

Украинцы и исландцы разыграют путевку на чемпионат Европы.
Сегодня, 13:41
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин высказался о предстоящем финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Исландии.

По словам голкипера, в команде ожидают непростого противостояния.

Читай также: Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью

"По моему мнению, исландцы кардинально отличаются от боснийцев. Потому что нет команд похожих, все имеют какие-то свои сильные и слабые черты.

Исландия - это именно командная игра, поэтому будет также очень трудно. Тем более противостояние состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович говорил, что на одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться", - сказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Исландии Анатолий Трубин

Статьи по теме

Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024 Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Олимпийская сборная Украины потерпела поражение в спарринге с японцами Олимпийская сборная Украины потерпела поражение в спарринге с японцами
"Нужно отталкиваться от своей игры": Зинченко рассказал, чего ожидать от матча с Исландией "Нужно отталкиваться от своей игры": Зинченко рассказал, чего ожидать от матча с Исландией
Одноклубник Леня считает, что его недооценивают в НБА Одноклубник Леня считает, что его недооценивают в НБА
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА15:31
Одноклубник Леня считает, что его недооценивают в НБА
Теннис15:12
Калинина сыграет с казахстанкой на турнире в Майаме после победы над Собаленко
Евро-202415:05
Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Бокс15:02
Бывший менеджер Кличко объяснил, почему Усик победит Фьюри
Европа15:01
Атлетико объявил о продлении контракт с Коке
НБА14:40
НБА хочет "освежить" Матч всех звезд, но понимает, что это практически невозможно
Украина14:14
Олимпийская сборная Украины потерпела поражение в спарринге с японцами
Футбол13:59
Моуриньо стал звездой гонки MotoGP, победу в которой отпраздновали в стиле Роналду
Евро-202413:41
"Исландия - это командная игра": Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024
Европа13:10
УЕФА отказался менять правило, которое повлияет на допуск Манчестер Юнайтед к еврокубкам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK