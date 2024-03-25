"Исландия - это командная игра": Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин высказался о предстоящем финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Исландии.

По словам голкипера, в команде ожидают непростого противостояния.

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"По моему мнению, исландцы кардинально отличаются от боснийцев. Потому что нет команд похожих, все имеют какие-то свои сильные и слабые черты.

Исландия - это именно командная игра, поэтому будет также очень трудно. Тем более противостояние состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович говорил, что на одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться", - сказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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