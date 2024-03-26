Возвращение Цыганкова: известна заявка сборной Украины на матч против Исландии

Ребров огласил список игроков, которые сыграют в важной встрече.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч квалификации на Евро-2024 против Исландии.

Из приятных сюрпризов стоит отметить возвращение в строй вингера Виктора Цыганкова, который из-за травмы не сыграл против боснийцев.

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В свою очередь, вне заявки оказались Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан.

Напомним, матч Украина - Исландия пройдет во вторник, 26 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.

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