Возвращение Цыганкова: известна заявка сборной Украины на матч против Исландии
Ребров огласил список игроков, которые сыграют в важной встрече.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч квалификации на Евро-2024 против Исландии.
Из приятных сюрпризов стоит отметить возвращение в строй вингера Виктора Цыганкова, который из-за травмы не сыграл против боснийцев.
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В свою очередь, вне заявки оказались Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан.
Напомним, матч Украина - Исландия пройдет во вторник, 26 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.
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