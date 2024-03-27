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"Эта победа для Украины, для наших воинов": Бражко эмоционально отреагировал на выход на Евро-2024

Хавбек украинской сборной поделился впечатлениями от победы над Исландией.
Сегодня, 11:31
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Исландией (2:1) в плей-офф квалификации Евро-2024, которая вывела "сине-желтых" в финальную часть турнира.

Игрок отметил, что этот успех посвящается всем украинцам и защитникам нашей страны.

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"Эта победа для Украины, для наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется как можно быстрее вернуться на родные и полные трибуны. Спасибо, Украина", - написал Бражко в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).

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Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

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