"Большая честь быть капитаном в таком матче": Матвиенко - о победе над Исландией

Защитник сборной Украины отреагировал на выход на Евро-2024.

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями от победы над Исландией (2:1) в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024.

Игрок выразил гордость, что ему доверили капитанскую повязку национальной команды в этом поединке.

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"Большая честь быть капитаном в таком самом важном матче", - написал Матвиенко в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).

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