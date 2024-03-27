Таловеров: Надеемся на главную победу в ближайшее время
Защитник сборной Украины поделился эмоциями от выхода на Евро-2024.
Защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал победу над Исландией (2:1) в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024.
Футболист отметил, что впечатления от этого успеха сложно описать.
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"Никакие слова не могут описать радость нашей страны.
Спасибо всем за поддержку и надеемся на главную победу в ближайшее время. Вместе мы - сила!", - написал игрок в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).
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