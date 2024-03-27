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"Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик забавно отреагировал на выход Украины на Евро-2024

Автор победного гола высказался о триумфе в матче с исландцами.
Сегодня, 15:56
Гол Мудрика принес победу сборной Украины / Getty Images
Гол Мудрика принес победу сборной Украины / Getty Images

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Исландией (2:1) в матче плей-офф квалификации Евро-2024.

Игрок Челси на 84-й минуте встречи с исландцами стал автором решающего гола, который вывел "сине-желтых" в финальную часть чемпионата Европы.

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После матча Мудрик с юмором оценил успех национальной команды.

"Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро", - написал Мудрик в Instagram.

Ранее Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Исландии Михаил Мудрик

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