"Супергерой": Судаков кратко отреагировал на победный гол Мудрика в матче с Исландией
Полузащитник оценил решающий результативный удар партнера по сборной.
Сборная Украины накануне в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 с Исландией одержала волевую победу со счетом 2:1.
Решающий гол в поединке на 84-й минуте забил Михаил Мудрик, отличившись с передачи Георгия Судакова.
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После матча полузащитник Шахтера отреагировал на результативный удар своего бывшего партнера по донецкой команде, а ныне вингера Челси. Судаков поделился в соцсетях фото их совместного празднования гола и подписал его: "Супергерой".
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).
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