Зинченко: Не могу поверить, что это будет наше третье Евро, чувствую себя немного старым

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над Исландией (2:1), которая вывела "сине-желтых" в финальную часть Евро-2024.

"Я очень горжусь этим моментом. Очень горжусь быть украинцем, потому что в такое сверхтяжелое для нашей страны время, каждый раз, когда ты одеваешь футболку с украинским гербом, ты испытываешь особые эмоции. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали в течение всего этого времени. Иногда мы, возможно, играли не так, как кто-то хотел, но результат был на первом месте, и благодаря вашей поддержке мы его добыли.

Я уже сам не могу поверить, что это будет наше третье Евро. Чувствую себя немного старым, но, как я уже говорил раньше, мы - на Евро. Это будет большой опыт для всей команды, потому что сейчас сборная перестраивается, в ней много молодых футболистов, и для них это будет большой турнир. Я еще хочу сказать, что нам не хватало игроков, которые сегодня не в сборной. Но поддержка, которую мы ощущали от них и от всех людей, была очень важна. Я просто хочу поблагодарить за это".

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"От сборной Исландии, в принципе, мы ожидали такой игры. То есть того, что они будут сидеть немного в обороне и одновременно использовать свои контратаки и стандарты. Поэтому мы общались перед игрой друг с другом, что нужно как можно меньше привозить эти стандарты у своих ворот. К сожалению, пропустили первыми. Здесь сыграло свою роль индивидуальное мастерство одного из их игроков, на которого следовало обратить внимание, потому что он забил три мяча Израилю. Но это – футбол. Несмотря на это, мы очень хорошо среагировали на этот гол во втором тайме и благодаря поддержке трибун добыли крайне важный результат.

В такие игры всегда трудно входить, потому что напряжение на поле невероятное. Но честно скажу, мне стало гораздо легче, когда болельщики начали скандировать мое имя, когда я стоял на бровке. Это мне просто придало еще большее вдохновение. Хотелось просто сделать результат, сделать что-нибудь полезное для команды, отдав все силы.

Андрей Шевченко заходил в раздевалку сборной. Он поблагодарил за результат, за то, что получил много сообщений с поздравлениями от людей, которые сейчас отдают свои жизни в Украине за нашу свободу. Это для нас просто экстрамотивация выходить на поле и отдавать всего себя. Мы ведь понимали, что результат будет на первом месте, и очень много людей будут наблюдать за нами. И, в частности, военные, которые сейчас находятся на линии фронта. Мы получили очень много сообщений от них. И здесь не нужно находить еще какую-нибудь мотивацию", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что после матча с Исландией Зинченко пытался спасти украинского фаната от польского охранника.

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