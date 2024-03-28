"Тяжело проглотить эту пилюлю": Автор гола в ворота Украины - о поражении в отборе на Евро-2024

Нападающий сборной Исландии Альберт Гудмундссон прокомментировал поражение от Украины (1:2) в финале плей-офф квалификации Евро-2024.

Исландский форвард, открывший счет в этом поединке, отметил, что тяжело принимать этот проигрыш, но в то же время пожелал успеха одноклубнику по Дженоа Руслану Малиновскому и Александру Зинченко, с которым в свое время пересекался в ПСВ.

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"Тяжело проглотить эту пилюлю, но жизнь продолжается. Успехов Малиновскому и Зинченко", - написал Гудмундссон в Instagram.

Ранее сообщалось, что Дженоа установила ценник на Альберта Гудмундссона.

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