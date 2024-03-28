Дженоа Малиновского установила ценник на обидчика сборной Украины

Альберт Гудмундссон в борьбе с защитниками сборной Украины / Getty Images

Итальянская Дженоа летом планирует отпустить одного из своих лидеров.

Как сообщает Фабрицио Романо, "грифоны" ожидают заманчивые предложения по Альберту Гудмундссону после его великолепного сезона, но пока никаких конкретных разговоров с претендентами не начато.

Генуэзцы хотят выручить за исландского форварда 25-30 млн евро. Также возможен вариант с включением в сделку каких-то игроков со стороны покупателя.

Отметим, что Гудмундссон забил Украине в матче финала плей-офф отбора на Евро-2024, состоявшемся несколькими днями ранее, но "желто-голубые" все равно вырвали победу благодаря голам Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

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