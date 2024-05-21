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Рэшфорд не сыграет на Евро-2024

Англичанин не попал в заявку на крупный международный турнир.
Сегодня, 16:18
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд пропустит Евро-2024. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист не войдет даже в расширенный состав сборной Англии, который был объявлен сегодня. 26-летний форвард провел неудачный сезон, забив всего восемь голов во всех турнирах.

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также включил в состав Рахима Стерлинга, Джордана Хендерсона и Риса Джеймса.

Напомним, за национальную команду Рэшфорд дебютировал в 2016 году. С тех пор он участвовал на всех крупных турнирах.

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