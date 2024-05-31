"Восстановление идет по плану": Миколенко сообщил, когда вернется после травмы

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свой процесс восстановления после травмы лодыжки.

Игрок выразил надежду, что уже вскоре приступит к полноценной работе в общей группе.

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"Первый день, мы только собрались, еще не все приехали. Думаю, ближе к матчам будем ощущать это давление.

Я провел разминку с командой, была работа с мячом. Мое восстановление идет по плану. Наш медицинский штаб сказал, что динамика положительная. Надеюсь, скоро буду в основной группе.

Сергей Станиславович поздравил с днем ​​рождения. Ничего особенного, пожелал здоровья, что самое важное в нашей профессии и вообще в жизни, больше побед, не только на поле, но и за его пределами. Очень часто приходится отмечать день рождения в сборных, начиная с уровня U-17. Я считаю, что 25 лет - нормальный возраст для футболиста. Не молодой, но и не старый. Это как раз золотая середина", - приводит слова Миколенко пресс-служба УАФ.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о старте подготовки к Евро-2024.

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