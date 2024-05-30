Миколенко тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной Украины

Возвращение защитника Эвертона к полноценной работе ожидается в начале июня.

Сборная Украины в четверг, 30 мая, начала подготовку к ближайшим товарищеским матчам перед Евро-2024 и непосредственно самому континентальному первенству.

Сегодня подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку на сборе в Германии.

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Защитник Эвертона Виталий Миколенко, который под конец сезона получил травму лодыжки и был вынужден пропустить последние четыре матча "ирисок" в английской Премьер-лиге, пока занимается по индивидуальной программе.

В общую группу Миколенко должен вернуться, как он сам сообщал ранее, ориентировочно 4 июня.

Напомним, что у сборной Украины на 3 июня в Нюрнберге запланирован товарищеский матч с хозяевами чемпионата Европы Германией, 7 июня украинцы встретятся в спарринге с Польшей в Варшаве, а также 11 июня - с Молдовой в Кишиневе.

На Евро-2024 украинская национальная команда сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

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