iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Миколенко тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной Украины

Возвращение защитника Эвертона к полноценной работе ожидается в начале июня.
Вчера, 22:33
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Сборная Украины в четверг, 30 мая, начала подготовку к ближайшим товарищеским матчам перед Евро-2024 и непосредственно самому континентальному первенству.

Сегодня подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку на сборе в Германии.

Читай также: Миколенко, Зинченко и другие встретились в расположении сборной Украины

Защитник Эвертона Виталий Миколенко, который под конец сезона получил травму лодыжки и был вынужден пропустить последние четыре матча "ирисок" в английской Премьер-лиге, пока занимается по индивидуальной программе.

В общую группу Миколенко должен вернуться, как он сам сообщал ранее, ориентировочно 4 июня.

Напомним, что у сборной Украины на 3 июня в Нюрнберге запланирован товарищеский матч с хозяевами чемпионата Европы Германией, 7 июня украинцы встретятся в спарринге с Польшей в Варшаве, а также 11 июня - с Молдовой в Кишиневе.

На Евро-2024 украинская национальная команда сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виталий Миколенко

Статьи по теме

Миколенко, Зинченко и другие встретились в расположении сборной Украины Миколенко, Зинченко и другие встретились в расположении сборной Украины
Эвертон на украинском поздравил Миколенко с днем рождения Эвертон на украинском поздравил Миколенко с днем рождения
Часть игроков сборной Украины отправилась в Германию для подготовки к Евро-2024 Часть игроков сборной Украины отправилась в Германию для подготовки к Евро-2024
Плей-офф НБА: Даллас постарается обыграть Миннесоту и выйти в Финал к Бостону Плей-офф НБА: Даллас постарается обыграть Миннесоту и выйти в Финал к Бостону
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

НБА00:55
Плей-офф НБА: Даллас постарается обыграть Миннесоту и выйти в Финал к Бостону
Европа00:50
Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема
Европа00:30
Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем
Вчера, 23:57
Европа23:57
Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании
Европа23:37
Сент-Этьен обыграл Мец в первом матче плей-офф за место в Лиге 1
Другие страны23:20
Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024
Бокс23:05
"Он слышал очень много голосов": Экс-чемпион посоветовал, что изменить Фьюри к реваншу с Усиком
Лига Чемпионов22:54
"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина
Евро-202422:33
Миколенко тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной Украины
Европа22:05
Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK