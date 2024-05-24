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Миколенко сообщил, когда должен вернуться в общую группу после травмы

Вызванный в сборную для подготовки к Евро-2024 украинец рассказал о своем состоянии.
Сегодня, 14:28
Миколенко вызван в сборную Украины для подготовки к Евро-2024 / Getty Images
Миколенко вызван в сборную Украины для подготовки к Евро-2024 / Getty Images

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как проходит его восстановление после травмы лодыжки.

Игрок сообщил, что в начале июня он должен начать работать в общей группе.

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"Самочувствие хорошо, но очень устаю, потому что такая специфическая работа. Когда ты в общей группе, то всегда бегаешь на поле с мячом, а здесь всегда в зале. Несколько другая работа, устаю очень сильно в последнее время.

Я снял лангету. По плану нога должна была быть так еще два дня, но я снял раньше, после второй инъекции фактора роста. Я уже в минувшие четверг-пятницу снял и ходил так. Мне так лучше, чтобы разрабатывать голеностоп.

Сегодня у меня уже было тестирование - это прыжки, как у меня икроножная мышца. Немного у меня каждый день велосипед, на кардио. Сегодня я еще бегал по дорожке, которая надувается и помогает бежать. Ты не в полную силу бежишь. 30 минут бегал, уже есть улучшение, новый этап.

Если я хорошо помню, то у меня по плану с 30 мая работа с мячом, а с 4 июня выход в общую группу. Но посмотрим, возможно, немного позже, возможно, немного раньше. Я надеюсь, что раньше, потому что прогресс идет, хорошо ведет себя нога. Даже этот день или два будут играть большую роль", - сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, что Миколенко был вызван в сборную Украины для подготовки к товарищеским матчам перед Евро-2024 и непосредственно самому чемпионату Европы. Тренировочный сбор национальной команды начнется 30 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Сборная Украины Виталий Миколенко

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