"Надеюсь, увидимся на Евро": Миколенко - о своей травме

Украинец рассказал, нужна ли ему операция после повреждения, получившего в игре против Ливерпуля.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко прокомментировал свое состояние после травмы, которую получил в матче с Ливерпулем (2:0).

24-летний игрок опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил подробности своего состояния.

Читай также: Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко

"Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу.

Мне не нужна операция, и теперь моя цель восстановиться как можно скорее и надеюсь, увидимся на Евро", - написал Миколенко.

В текущем сезоне Миколенко провел 34 матча, в которых забил два гола.

Ранее в Англии расхвалили украинца за матч с Ливерпулем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!