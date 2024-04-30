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"Надеюсь, увидимся на Евро": Миколенко - о своей травме

Украинец рассказал, нужна ли ему операция после повреждения, получившего в игре против Ливерпуля.
Сегодня, 14:59
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко прокомментировал свое состояние после травмы, которую получил в матче с Ливерпулем (2:0).

24-летний игрок опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил подробности своего состояния.

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"Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу.

Мне не нужна операция, и теперь моя цель восстановиться как можно скорее и надеюсь, увидимся на Евро", - написал Миколенко.

В текущем сезоне Миколенко провел 34 матча, в которых забил два гола.

Ранее в Англии расхвалили украинца за матч с Ливерпулем.

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