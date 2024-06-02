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"Постепенно будем совершенствоваться": Трубин рассказал о подготовке к Евро-2024

Вратарь поделился ожиданиями от ближайших товарищеских матчей.
Сегодня, 13:59
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал подготовку национальной команды к будущему Евро-2024.

По словам вратаря, посредством товарищеских матчей они постараются подойти к континентальному первенству в оптимальной форме.

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"Я считаю, что мы готовы к поединку с Германией. Наша цель - подготовиться через этот сбор именно к Евро. Поэтому все постепенно, изо дня в день, игра за игрой будем совершенствоваться, чтобы подойти к Евро готовыми не на сто, а на все двести процентов.

Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях - мотивация на грани фантастики! Неважно, против кого мы играем, ведь мы играем за эту эмблему, за сборную, за нашу страну. Так что нет разницы, кто в соперниках - Германия, Польша или Молдова", - приводит слова Трубина пресс-служба УАФ.

Напомним, что у сборной Украины на 3 июня в Нюрнберге запланирован товарищеский матч с хозяевами чемпионата Европы Германией, 7 июня украинцы встретятся в спарринге с Польшей в Варшаве, а также 11 июня - с Молдовой в Кишиневе.

На Евро-2024 украинская национальная команда сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Анатолий Трубин

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