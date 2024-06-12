Представлен автобус сборной Украины на Евро-2024

УАФ показала транспортное средство, которым национальная команда будет пользоваться в Германии.

Украинская ассоциация футбола представила автобус, на котором национальная сборная будет передвигаться во время Евро-2024 в Германии.

На транспортном средстве соответственно размещен украинский флаг и надпись "UKRAINE".

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Также автобус оформлен в традиционной цветовой теме чемпионата Европа и на нем расположен официальный логотип турнира.

Источник: УАФ

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины 17 июня стартует матчем с Румынией. Кроме того, "сине-желтые" сыграют в группе Е континентального первенства со Словакией и Бельгией.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина, а также можно ознакомиться с прогнозом на этот поединок.

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