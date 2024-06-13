iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду: Играть на Евро в 39 лет - это дар, ведь у меня осталось не так много времени в футболе

Великий португалец готовится сыграть на своем шестом чемпионате Европы в карьере.
Вчера, 11:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду представляет Португалию на международной арене с 2003 года.

За эти годы он сыграл на всех чемпионатах Европы, а сейчас 39-летний португалец готовится выступить на своем шестом турнире.

После матча со сборной Ирландии (3:0), который стал для него рекордным, Роналду признался, что не знает, сколько еще он будет играть. А потому игра на будущем Евро-2024 будет для него настоящим подарком, учитывая его возраст.

"Я знаю, что мне недолго осталось заниматься футболом. Это дар – играть год за годом, после 35 лет. Сейчас мне 39, и каждый год – это о том, чтобы получать удовольствие".

"Забивать за сборную - нечто особенное. Сборная — любовь всей моей жизни. Выиграть этот чемпионат Европы было бы мечтой", - цитирует португальца ESPN.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с истинным происхождением Криштиану Роналду и других футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Криштиану Роналду сборная Португалии

Статьи по теме

Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует? Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
Фельфнер вошел в топ-10 в финале метания копья на Чемпионате Европы Фельфнер вошел в топ-10 в финале метания копья на Чемпионате Европы
Помочь журналистам

Видео

Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили
Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

ММА11:00
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие10:58
Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба
ММА10:55
Бой Макгрегора и Чендлера отменен, а UFC 303 получил новый главный поединок
Евро-202410:20
Евро-2024: Германия и Шотландия встретятся в матче-открытии
НБА10:15
Проспекта будущего драфта НБА оправдали в деле по изнасилованию
Евро-202410:10
Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа09:36
Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе
Бокс09:08
"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения
Евро-202408:40
Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?
Бокс08:35
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK