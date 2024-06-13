Роналду: Играть на Евро в 39 лет - это дар, ведь у меня осталось не так много времени в футболе

Криштиану Роналду представляет Португалию на международной арене с 2003 года.

За эти годы он сыграл на всех чемпионатах Европы, а сейчас 39-летний португалец готовится выступить на своем шестом турнире.

После матча со сборной Ирландии (3:0), который стал для него рекордным, Роналду признался, что не знает, сколько еще он будет играть. А потому игра на будущем Евро-2024 будет для него настоящим подарком, учитывая его возраст.

"Я знаю, что мне недолго осталось заниматься футболом. Это дар – играть год за годом, после 35 лет. Сейчас мне 39, и каждый год – это о том, чтобы получать удовольствие".

"Забивать за сборную - нечто особенное. Сборная — любовь всей моей жизни. Выиграть этот чемпионат Европы было бы мечтой", - цитирует португальца ESPN.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с истинным происхождением Криштиану Роналду и других футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы-2024.

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