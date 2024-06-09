Африканцы Роналду и Педри и немец из Узбекистана: откуда родом участники Евро-2024

Главные тренеры национальных сборных участниц чемпионата Европы 2024 года определились с игроками, которые сыграют на турнире.

Но далеко не все игроки, которые примут участие в Евро, родились именно в Европе. Так что ISPORT расскажет, откуда именно родом все участники турнира.

Африка

Несмотря на стереотип, что в некоторых сборных играет очень много выходцев из Африки, большинство из них родилось уже в Европе, поэтому футболистов на Евро, родившихся именно на африканском континенте, не так и много.

Во-первых, это, конечно, Криштиану Роналду. Хотя остров Мадейра и принадлежит Португалии, территориально этот архипелаг относится к Африке. То же можно сказать и о Канарских островах. На одном из них, а именно Тенерифе, родились два игрока сборной Испании – Педри и Айозе Перес.

Источник: Getty Images

Перейдем на материковую часть Африки. В сенегальском городе Дакар родился Амаду Онана – полузащитник сборной Бельгии, а вот партнер Криштиану по сборной Португалии Данило Перейра родом из города Биссау (Гвинея-Биссау).

Имеют своего представителя из Африки и англичане – защитник Марк Геи, родившийся в Абиджане (Кот д'Ивуар). Сразу два игрока сборной Швейцарии родились в столице Камеруна Яунде – это вратарь Ивонн Мвого и форвард Брель Эмболо.

Источник: Getty Images

Ну, конечно, есть здесь и представители Франции. Обладатель Лиги чемпионов Эдуарду Камавинга родился в Анголе, тогда как голкипер Брис Самба из городка Линзоло в Конго.

На этом для Африки все, всего девять игроков. А если не считать футболистов, родившихся в европейских странах, прямо на территории другого континента, то вообще не так уж много.

Южная Америка

Есть на этом континенте такая страна, как Французская Гвиана – самый крупный заморский департамент Франции. Именно здесь, в городе Кайенне родился Майк Меньян (вратарь Милана и сборной Франции).

Источник: Getty Images

В Бразилии родились два игрока сборной Португалии – это легендарный 41-летний Пепе (город Масейо) и Матеус Нуньес из Ман Сити (Рио-де-Жанейро).

Еще один коренной бразилец – это Жоржиньо, уже много лет играющий за сборную Италии и уже имеющий статус чемпиона Европы. Партнер Жоржиньо по сборной – Матео Ретеги – родился в городе Сан Фернандо в Аргентине, куда уже давно переехали его предки именно из Италии.

А самым интересным персонажем из Южной Америки можно назвать этого парня. Вернон де Марко – аргентинец из Кордобы. У него не было никаких корней, но на старте своей карьеры переехал в Словакию, где задержался надолго, а впоследствии взял гражданство. Теперь Вернон может сыграть против Украины на Евро-2024.

Источник: Getty Images

Азия

Если не считать всех грузин и турок, родившихся в азиатской части своих стран, то на самом деле выходцев из Азии на этом Евро будет очень мало.

И один из них – Виктор Цыганков. Для украинских фанатов это известная история, что один из лидеров нашей сборной родился в Израиле, в городе Нахария, и еще в детстве с родителями вернулся в Украину.

Также в Израиле родился бывший украинец, а ныне грузинский хавбек Гиорги Цитаишвили. Оба игрока – сыновья футболистов, выступавших в тот период за израильские клубы.

А последним "азиатом" у нас стал Вальдемар Антон – защитник сборной Германии. Защитник Штутгарта родился в Узбекистане, а на втором году своей жизни вместе с родителями переехал в Германию.

Северная Америка и Океания

Как ни странно, но игроков, родившихся в США, Австралии или других странах этих регионов, на чемпионате Европы мы не увидим.

Европа

Конечно, большинство игроков родились на территории этой части света. Перечислять их мы не будем (посмотреть всех вы можете здесь), а просто вспомним тех, кто родом из другой страны.

Отметим братьев Милинковичей-Савичей. Оба игрока сборной Сербии родились в Испании, но Ваня на западе (город Оренсе), а Сергей на востоке (город Ллейда). В Каталонии родился также игрок сборной Албании Иван Баллиу.

Источник: Getty Images

Албанцы, конечно, одна из самых "разбросанных" сборных. У них есть игроки родом из Греции, Македонии, Косово, Швейцарии, Германии и Армандо Броя из Англии.

Похожая ситуация и у других стран бывшей Югославии – Словении, Хорватии и Сербии. Интересно, что в каждой из этих стран есть уроженцы Боснии и Герцеговины, которую на Евро не пустила Украина.

В Германии родились игроки из сборных Хорватии, Венгрии, Турции, Сербии и даже испанец Хоселу, а вот на территории Великобритании, кроме англичан, шотландцев и уже упомянутого Броя, родился только швейцарец Квадво Дуа.

Украина

На территории Украины родились 25 футболистов – 24 из них играют за нашу национальную команду, 25 – это Тарас Романчук из города Ковель, что на Волыни, который будет представлять Польшу.

Источник: Getty Images

О Викторе Цыганкове мы уже упоминали, а вот последний представитель нашей команды Андрей Ярмоленко, родившийся в санкт-питербурге.

Что касается остальных ребят, то имеем такую ​​ситуацию.

Вратари:

Георгий Бущан (Динамо) – Одесса

Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия) – Донецк

Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания) – Красноград, Харьковская обл.

Защитники:

Николай Матвиенко (Шахтер) – Саки, Крым

Ефим Конопля (Шахтер) - Донецк

Валерий Бондарь (Шахтер) - Харьков

Александр Тимчик (Динамо) – Крикливец, Винницкая обл.

Виталий Миколенко (Эвертон, Англия) - Черкассы

Илья Забарный (Борнмут, Англия) – Киев

Александр Сваток (СК Днепр-1) – Каменское, Днепропетровская обл.

Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия) – Донецк

Богдан Михайличенко (Полесье) – Борисполь, Киевская обл.

Источник: Getty Images

Полузащитники:

Андрей Ярмоленко (Динамо) – санкт-петербург

Николай Шапаренко (Динамо) - Большая Новоселка, Донецкая обл.

Владимир Бражко (Динамо) – Запорожье

Тарас Степаненко (Шахтер) - Большая Новоселка, Донецкая обл.

Александр Зубков (Шахтер) – Макеевка, Донецкая обл.

Георгий Судаков (Шахтер) – Брянка, Луганская обл.

Александр Зинченко (Арсенал, Англия) – Радомышль, Житомирская обл.

Виктор Цыганков (Жирона, Испания) – Нахария, Израиль.

Михаил Мудрик (Челси, Англия) – Красноград, Харьковская обл.

Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия) – Джанкой, Крым

Руслан Малиновский (Дженоа, Италия) – Житомир

Нападающие:

Артем Довбык (Жирона, Испания) – Черкассы

Роман Яремчук (Валенсия, Испания) – Львов

Владислав Ванат (Динамо) – Каменец-Подольский

Напомним, что перед Евро-2024 Украина еще проведет один товарищеский матч против Молдовы. С расписанием всех поединков чемпионата Европы[/link_local]] можно ознакомиться на ISPORT.

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