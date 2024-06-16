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Вратарь сборной Нидерландов установил достижение на Евро-2024

И антидостижение тоже.
Сегодня, 16:53
Барт Вербрюгген / Getty Images
Барт Вербрюгген / Getty Images

В рамках первого матча третьего игрового дня Евро-2024 в группе С встречаются Польша и Нидерланды.

В старте "оранье" вышел Барт Вербрюгген, который стал самым молодым голкипером, сыгравшим на чемпионатах Европы с 1964. На момент матча вратарю Нидерландов 21 год и 303 дня.

Рекорд принадлежит Хосе Анхелю Ирибари, который защищал цвета Испании на Евро-1964 в матче против Венгрии (2:1) в возрасте 21 год и 108 дней.

Вербрюгген также пропустил на 16-ой минуте матча от Адама Буксы, поэтому, соответственно в этом же матче он стал и вторым самым молодым голкипером, который пропускал на континентальном первенстве.

На момент написания новости счет - 1:1. За Нидерланды забил Коди Гакпо. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча онлайн-трансляция матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нидерланды Барт Вербрюгген

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