Польша - Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024 16.06.2024
В воскресенье, 16 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 в матче группы D встретятся сборные Польши и Нидерландов.
Поединок состоится в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Смотреть онлайн-трансляцию матча Польша - Нидерланды
Трансляция матча будет доступна в этой новости 16 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 16:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
На Евро-2024 сборные Польши и Нидерландов представляют квартет D вместе с командами Франции и Австрии.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
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