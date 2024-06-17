"Готовы к любым сценариям": Тренер сборной Румынии - о матче с Украиной

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску прокомментировал будущий матч против Украины в первом туре групповой стадии Евро-2024.

"Могу сказать, что команда готова. Мы можем говорить о наших целях по выходу из группы, но мы должны делать все шаг за шагом. Если мы будем играть на максимуме, я уверен, что у нас будут шансы.

Я искренне могу пообещать болельщикам, что эта команда отдаст все силы на поле. Мы очень уважаем наших соперников, но хотим, чтобы все сложилось успешно для нас. Румыния в последнее время не так хорошо играла на чемпионатах Европы, поэтому мы постараемся выступить лучше, чем в прошлый раз. Мы стараемся быть примером для нашей молодежи.

Мы уважаем Украину. Их тренер добился невероятных результатов, но когда начнется матч, многие вещи уже не будут иметь значения. Мы волнуемся. Это нормально на таком турнире. Надо направить волнение в правильное русло. Мы должны сыграть умно и надежно. Мы в финальной стадии, так что нам нечего бояться".

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"Мы готовы к любым сценариям. Мы хотим находить решения, оставаясь в то же время верными себе. Мы должны быть лучше в определенные моменты, иначе будет очень сложно. У сборной Украины есть игроки, которые выступают в Англии. Если постоянно играть в европейских клубных турнирах, это имеет определенную ценность.

В свой день рождения я желаю, чтобы все были здоровы, поскольку до нашего официального старта на Евро осталось всего несколько часов. Я хочу увидеть лучшую версию сборной Румынии. Я желаю, чтобы каждый из нас был уверен в первой игре, убежден, что мы можем это сделать, а также готов отдать все силы на поле, чтобы представлять Румынию так, как она должна быть представлена", - приводит слова Йорданеску официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч первого тура группового раунда Евро-2024 между Румынией и Украиной состоится в Мюнхене в понедельник, 17 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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