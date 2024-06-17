УЕФА предъявил Сербии обвинения из-за поведения фанатов

Команде досталось за своих болельщиков.

УЕФА начал дисциплинарное расследование против сборной Сербии.

Футбольный союз Сербии обвиняется в том, что болельщики бросали посторонние предметы на поле и распространяли провокационные сообщения во время матча с Англией на Евро-2024 (0:1).

Также будет проведено расследование из-за подозрений в дискриминационном поведении.

Ранее сообщалось, что фанаты Румынии пронесли флаг "ДНР" на матч с Украиной.

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