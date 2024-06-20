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Довбик - о матче со Словакией: Будет труднее, чем с румынами

Украинец высказался о будущем сопернике.
Сегодня, 09:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Жироны и сборной Украины Артем Довбик поделился мнением о предстоящем матче против Словакии.

"Меня не очень удивил результат матча Словакии с Бельгией, потому что на таком турнире нет слабых команд. Каждая умеет обороняться и атаковать, умеет действовать во всех фазах, поэтому на уровне сборных сейчас очень тяжело играть с любым соперником. Повторюсь, результат не удивил, но сделал ситуацию в нашей группе еще более запутанной.

Мы немного посмотрели второй тайм матча против Бельгии. Это очень сбалансированная команда, хорошо играющая в защите, как и Румыния. У них очень хорошие два центральных защитника - я как нападающий особенно на это смотрел".

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"Они очень хорошо отыграли против одного из лучших форвардов турнира - Ромелу Лукаку. Полузащитники выполняют очень большой объем черновой работы в центре поля. Поэтому это очень сложный соперник, и я считаю, что с ними будет труднее, чем с румынами", – сказал Довбик в интервью сайту УЕФА.

Напомним, матч второго тура Евро-2024 Словакия – Украина состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00.

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