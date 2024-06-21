Тренер сборной Испании: На Евро нет сильнее нас

Наставник сборной Испании Луис де Ла Фуэнте поделился мыслями о шансах "Фурии Рохи" победить на турнире.

По словам местного специалиста, ни одна из команд на турнире не лучше его подопечных, но это не гарантия триумфа.

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"Я очень горжусь результатом и тем, как мы выиграли этот матч, но это очень сложный турнир, и чем дальше мы будем проходить, наши соперники будут узнавать о нас больше и становиться все труднее. На этом турнире много топ-команд.

Ни одна команда на Евро не лучше нас, но нам нужно продолжать упорно работать. Нам нужно совершенствоваться и не терять бдительность.

Я думаю, что мы были лучше Италии во всех аспектах. Я очень уважаю Италию. У них были некоторые трудности сегодня, но отчасти это потому, что мы играли очень хорошо.

Я хочу подчеркнуть уровень этого поколения игроков, особенно игроков этой команды. Испанские футболисты - лучшие в мире. Я знаю, что представляет собой эта команда. Я их очень хорошо знаю, а они знают меня.

Я рад, но по сути мы еще ничего не достигли. Мы выиграли несколько важных матчей, но футбол может быть очень жестоким, и нам нужно быть осторожными, скромными и проявлять уважение. Мы не должны терять голову и нам нужно найти правильный баланс", - сказал де ла Фуэнте.

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