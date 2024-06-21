Испания - Италия 1:0 видео гола и лучших моментов матча Евро-2024 20.06.2024
В Гельзенкирхене прошел матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024, в котором Испания обыграла Италию со счетом 1:0.
Триумф "фурии рохи" состоялся благодаря автоголу в исполнении Риккардо Калафиори. Молодой защитник Болоньи не успел среагировать на смену траектории полета мяча на старте второго тайма.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Испания - Италия на Евро-2024:
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Испания - Италия 1:0
Гол: Калафиори, 55 (аг).
Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 0.15
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 21 - 3
Удары в створ: 9 - 1
Фолы: 16 - 14
Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья - Педри (Баэна, 71), Родри, Руис (Мерино, 90+4) - Ямаль (Торрес, 71), Мората (Оярсабаль, 78), Уильямс (Перес, 78).
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко - Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 46), Фраттези (Камбьясо, 46), Пеллегрини (Распадори, 82), Кьеза (Дзакканьи, 64) - Скамакка (Ретеги, 64).
Предупреждения: Родри, Ле Норман, Карвахаль - Доннарумма, Кристанте.
Источник: MEGOGO
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