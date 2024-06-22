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"Была надежда, а получили уверенность": Ярмоленко оценил волевую победу над Словакией

Капитан сборной Украины отреагировал на первый успех на Евро-2024.
Сегодня, 12:32
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Капитан сборной Андрей Ярмоленко прокомментировал победу своей национальной команды над Словакией в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

"Сине-желтые" накануне, уступая по ходу встречи, во втором тайме сумели добиться позитивного результата, выиграв 2:1.

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"Мы - команда! Спасибо болельщикам! Очень тяжелая игра, очень важная победа.

Вчера у нас была надежда, сегодня мы получили уверенность! Решающий матч впереди, будем готовиться!", – написал Ярмоленко в Instagram.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Ярмоленко сборная Словакии

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