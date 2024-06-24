Яремчук: Бельгия сейчас под давлением, поэтому, они будут играть с двойным желанием

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в интервью УЕФА поделился мыслями о матче против Бельгии.

По словам Яремчука, Бельгия имеет топ-состав и тактически сильного тренера.

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"Это топ-сборная. Лукаку, де Брюйне, Доку - все футболисты мирового класса. Нас ждет очень сложный матч. Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Очень хорошо знаю бельгийский футбол, и эта сборная действительно очень высокого уровня.

Они имеют сильную систему игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу", - сказал Яремчук.

Напомним, матч против Бельгии состоится 26 июня в 19:00.

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