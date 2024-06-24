Миколенко рассказал, за счет чего команда намерена обыграть Бельгию

Также защитник подтвердил, что вернулся к тренировкам.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о предстоящем матче против Бельгии.

В первую очередь, Виталий подтвердил, что уже тренируется с командой и готовится к третьему туру в штатном режиме.

А во-вторых, защитник рассказал, за счет чего Украина намерена сдерживать Ромелу Лукаку и Кевеина Де Брюйне.

"Все хорошо, я уже полных два дня тренируюсь с командой. Рад, что вернулся на футбольное поле и готовлюсь в штатном режиме к игре с Бельгией.

В обороне самое важное - дисциплина. Если у нас будет дисциплина в обороне и в атаке, то мы сможем победить эту команду. Де Брюйне - лучший ассистент АПЛ, лучший игрок сборной Бельгии, капитан.

Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастлив", - заявил Миколенко на пресс-конференции.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о сборной Бельгии.

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